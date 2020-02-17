Сейчас по статье о невыплате заработной платы можно получить срок до пяти лет.В Госсовете предложили заменить уголовную ответственность за экономические преступления на штрафы и расширить полномочия прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-розыскным органам. Кроме того, предлагается ужесточить наказание для судей, назначающих по таким делам аресты.