17.02.2020, 19:48
В России предлагают отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
ИА «Ореанда-Новости». В Госсовете предложили отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты и ввести наказания для следователей за необоснованные экономические уголовные дела, пишет РБК.
Сейчас по статье о невыплате заработной платы можно получить срок до пяти лет.
В Госсовете предложили заменить уголовную ответственность за экономические преступления на штрафы и расширить полномочия прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-розыскным органам. Кроме того, предлагается ужесточить наказание для судей, назначающих по таким делам аресты.
Сейчас по статье о невыплате заработной платы можно получить срок до пяти лет.
В Госсовете предложили заменить уголовную ответственность за экономические преступления на штрафы и расширить полномочия прокуратуры по отношению к следствию и оперативно-розыскным органам. Кроме того, предлагается ужесточить наказание для судей, назначающих по таким делам аресты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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