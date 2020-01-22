ИА «Ореанда-Новости». Госсовет Удмуртии внёс на рассмотрение в Думу законопроект, который разрешит многодетным отцам раньше выходить на пенсию, пишет «МК».



В документе сказано, что его целью является «симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин».



Сегодня досрочно выйти на пенсию могут безработные россияне предпенсионного возраста, женщины от 55 лет со стажем не менее 37 лет, мужчины от 60 лет со стажем не менее 42 лет и женщины с тремя и более детьми.



Авторы законопроекта говорят о том, что мужчинам, которые имеют трёх и более детей, надо разрешить выходить на пенсию на три года раньше, с четырьмя детьми - на четыре года раньше положенного срока.