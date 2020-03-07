ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли проект закона, который предполагает возбуждение уголовного дела за сбыт наркотиков только при наличии у правоохранителей заключения о виде наркотического вещества, пишут «Известия».



Авторы законопроекта полагают, что такая мера позволит усилить требовательность к правоохранительным органам по противодействию к незаконному обороту наркотиков, а также снизить коррупциогенные риски, которые связаны с возбуждением таких дел.



Изменения предлагается внести в статью 146 УПК РФ, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.