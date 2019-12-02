02.12.2019, 17:30
В России предлагают ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». Член «Справедливой России» Олег Нилов предложил ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков.
Сегодня, 2 декабря, прошли парламентские слушания. Олег Нилов предложит уголовное наказание не только за продажу и распространение наркотиков, но и за их употребление. В ближайшее время соответствующий законопроект поступит в Государственную думу на рассмотрение.
По словам члена «Справедливой России», наркоманов необходимо изолировать от нормального общества. И если человек отказывается от лечения в стационаре, его необходимо приравнивать к наркоторговцам.
Кроме этого, Олег Нилов предложил ужесточить наказание для организаторов схем продажи наркотиков, вплоть до пожизненного заключения и конфискации имущества.
Сегодня, 2 декабря, прошли парламентские слушания. Олег Нилов предложит уголовное наказание не только за продажу и распространение наркотиков, но и за их употребление. В ближайшее время соответствующий законопроект поступит в Государственную думу на рассмотрение.
По словам члена «Справедливой России», наркоманов необходимо изолировать от нормального общества. И если человек отказывается от лечения в стационаре, его необходимо приравнивать к наркоторговцам.
Кроме этого, Олег Нилов предложил ужесточить наказание для организаторов схем продажи наркотиков, вплоть до пожизненного заключения и конфискации имущества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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