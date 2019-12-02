Сегодня, 2 декабря, прошли парламентские слушания.В ближайшее время соответствующий законопроект поступит в Государственную думу на рассмотрение.По словам члена «Справедливой России», наркоманов необходимо изолировать от нормального общества. И если человек отказывается от лечения в стационаре, его необходимо приравнивать к наркоторговцам.