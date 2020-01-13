13.01.2020, 16:56
В России предлагают запретить изымать домашних животных за долги
ИА «Ореанда-Новости». Весной в Госдуму внесут законопроект, который запрещает изымать у граждан домашних животных в счёт уплаты долгов, пишут «Известия».
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что суждение о том, что домашние животные являются имуществом, является устаревшим. Это подтверждает принятый закон «Об ответственном обращении с животными», в котором сказано, что животное является существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и другие эмоции.
Депутат добавил, что запрет не будет распространяться на изъятие животных у юрлиц и случаев, когда было противоправное отношение к питомцам.
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что суждение о том, что домашние животные являются имуществом, является устаревшим. Это подтверждает принятый закон «Об ответственном обращении с животными», в котором сказано, что животное является существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и другие эмоции.
Депутат добавил, что запрет не будет распространяться на изъятие животных у юрлиц и случаев, когда было противоправное отношение к питомцам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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