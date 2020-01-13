Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что суждение о том, что домашние животные являются имуществом, является устаревшим. Это подтверждает принятый закон «Об ответственном обращении с животными», в котором сказано, что животное является существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и другие эмоции.Депутат добавил, что запрет не будет распространяться на изъятие животных у юрлиц и случаев, когда было противоправное отношение к питомцам.