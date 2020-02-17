17.02.2020, 16:47
В России предлагают запретить продажу вейпов и электронных сигарет
ИА «Ореанда-Новости». Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что есть предложение запретить или ограничить продажу вейпов и электронных сигарет в России, пишут «Известия».
Сенатор пояснил, что сегодня эти устройства для курения никак не отрегулированы. Поэтому предлагается их запретить или дать производителям время на проведение работ по техническому урегулированию.
При этом Рязанский подчеркнул, что продажу никотиносодержащих некурительных изделий детям нужно запретить.
Сенатор пояснил, что сегодня эти устройства для курения никак не отрегулированы. Поэтому предлагается их запретить или дать производителям время на проведение работ по техническому урегулированию.
При этом Рязанский подчеркнул, что продажу никотиносодержащих некурительных изделий детям нужно запретить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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