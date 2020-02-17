Сенатор пояснил, что сегодня эти устройства для курения никак не отрегулированы. Поэтому предлагается их запретить или дать производителям время на проведение работ по техническому урегулированию.При этом Рязанский подчеркнул, что продажу никотиносодержащих некурительных изделий детям нужно запретить.