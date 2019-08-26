ИА «Ореанда-Новости» Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину предложение ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при нарушении правил выгула хозяевами. Аманлиев обращает внимание на то, что собака опасной породы фактически является своего рода разновидностью оружия.

Если такая собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред здоровью, её хозяина предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до 6 месяцев. При средней тяжести вреда санкции ужесточаются – штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до 1 года либо обязательные работы до 250 часов. Если нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину собаки может грозить лишение свободы на срок до 3 лет. В случае смерти потерпевшего предложено применять лишение свободы до 5 лет, при смерти двух и более людей – до 7 лет.

В конце июля в России был утверждён список потенциально опасных пород собак. С начала 2020 года запрещается выгул этих животных без намордника и поводка.