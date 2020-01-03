Сооветствующее обращение депутатом было направлено Ольге Васильевой, работающей на должности министра просвещения РФ. Об этом передает РИА Новости.Милоновым также предложено учить детей накануне зимних каникул правилам использования пиротехники. Также он заявил о необходимости проведения наглядных уроков с экспертами, которые бы продемонстрировали то, как правильно и безопасно запускать салюты.