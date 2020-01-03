03.01.2020, 09:15
В России предложили обучать детей тому, как правильно использовать пиротехнику
ИА «Ореанда-Новости». В школах России ввести уроки безопасности по использованию пиротехники предложено депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Сооветствующее обращение депутатом было направлено Ольге Васильевой, работающей на должности министра просвещения РФ. Об этом передает РИА Новости.
Депутат заявляет о том, что к нанесению ущерба третьим лицам и травмам нередко приводит увлечение детей салютами и петардами. По его словам, из-за того, что сегодня действуют ограничения продаж пиротехники, школьники находят иные способы получения петард, которые могут небезопасны.
Милоновым также предложено учить детей накануне зимних каникул правилам использования пиротехники. Также он заявил о необходимости проведения наглядных уроков с экспертами, которые бы продемонстрировали то, как правильно и безопасно запускать салюты.
Депутат заявляет о том, что к нанесению ущерба третьим лицам и травмам нередко приводит увлечение детей салютами и петардами. По его словам, из-за того, что сегодня действуют ограничения продаж пиротехники, школьники находят иные способы получения петард, которые могут небезопасны.
Милоновым также предложено учить детей накануне зимних каникул правилам использования пиротехники. Также он заявил о необходимости проведения наглядных уроков с экспертами, которые бы продемонстрировали то, как правильно и безопасно запускать салюты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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