ИА «Ореанда-Новости». Родители, чьих детей поймали за курением, будут оштрафованы, сообщает пресс-служба МВД России.



В сообщении ведомства сказано, что сумма штрафа составит от полутора до двух тысяч рублей. Отмечается также, что такой же штраф грозит, если ребёнка или подростка поймают пьяным.



«Известия» пишут, что эта инициатива может быть прописана в кодексе об административных нарушениях, новая редакция которого начнет действовать с 2021 года.