По его мнению, это нужно сделать для того, чтобы уменьшить отток талантливой молодёжи за границу, пишет «Лента.ру».Георгиев также отметил, что необходимо заменить бесплатное образование в стране кредитным.. По истечении этого срока кредит будет погашен автоматически. Если же выпускник решит уехать, то должен будет полностью вернуть деньги, предлагает академик.При этом. Академик подчеркнул, что каждый выезд за границу надо будет согласовывать с руководством института. Георгиев уверен, что после 15 лет работы в России учёный уже не захочет никуда уезжать.Академик отметил, что его предложение касается только тех, кто занят в интенсивно развивающихся областях науки. В качестве примера учёный привёл молекулярную и клеточную биологию или информационные технологии.Георгиев также отметил, что для уменьшения оттока молодых «мозгов» из России можно поднять им зарплату и создать фонды для финансовой поддержки науки. Ещё одной мерой для сохранности в стране молодых учёных академик предлагает выдавать беспроцентные кредиты на покупку жилья и создание специального экспертного органа для работы с проблемами в этой сфере.Ранее сообщалось, что в стране молодые специалисты стали чаще уезжать за границу. Так, с 2013 по 2016 год количество уехавших молодых кадров выросло почти в два раза.