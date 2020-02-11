11.02.2020, 12:13
В России превышен порог заболеваемости ОРВИ в 37 регионах
ИА «Ореанда-Новости». В России превышен порог заболеваемости ОРВИ в 37 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Число заболевших гриппом и ОРВИ за прошлую неделю увеличилось в несколько раз. В большинстве случаев заразились гриппом пожилые люди (возраст которых старше 55 лет) и дети школьного возраста (7-15 лет). У заболевших отмечается повышенная температура и слабость. Стоит отметить, что симптомы всех заболевших россиян отличаются от признаков коронавируса.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых субъектах России эпидпорог ОРВИ превышен только в центральных городах. В самих районах ситуация стабильная.
Число заболевших гриппом и ОРВИ за прошлую неделю увеличилось в несколько раз. В большинстве случаев заразились гриппом пожилые люди (возраст которых старше 55 лет) и дети школьного возраста (7-15 лет). У заболевших отмечается повышенная температура и слабость. Стоит отметить, что симптомы всех заболевших россиян отличаются от признаков коронавируса.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых субъектах России эпидпорог ОРВИ превышен только в центральных городах. В самих районах ситуация стабильная.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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