Число заболевших гриппом и ОРВИ за прошлую неделю увеличилось в несколько раз. В большинстве случаев заразились гриппом пожилые люди (возраст которых старше 55 лет) и дети школьного возраста (7-15 лет).Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых субъектах России эпидпорог ОРВИ превышен только в центральных городах. В самих районах ситуация стабильная.