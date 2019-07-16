. Об этом сказано в законопроекте Минздрава. Ведомство предложило с 1 июня 2020 года использовать йодированную соль при изготовлении хлебобулочных изделий.. Из документа также следует, что

Инициатива направлена на устранение йододефицита у населения. Однако в результате её принятия с рынка могут исчезнуть некоторые продукты — например, соления, а привычная колбаса — поменять цвет. Впрочем, законопроект ведомства подразумевает некоторые исключения — например, в случае если технологический процесс не предусматривает использование подобного ингредиента.

Минпромторг поддержал новацию, Роспотребнадзор согласен концептуально, Минсельхоз и Минюст высказали замечания. В ФИЦ питания и биотехнологии «Известиям» сказали, что бессмысленно использовать йодированную соль в продукции, которая будет нуждаться в термической обработке. Федеральный научный центр пищевых систем им. Горбатова РАН дал негативный отзыв на законопроект.

По данным Эндокринологического научного центра ведомства, в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию пациентов с заболеванием щитовидной железы оцениваются ежегодно более чем в 275 млрд рублей.