ИА «Ореанда-Новости». Первым заместителем главы международного комитета Совета Федерации, генералом Федеральной службы безопасности Владимиром Джабаровым было сделано заявление о том, что Российская Федерация может ввести политические и экономические санкции против Республики Польша за снос памятника советским воинам, которые погибли в борьбе с фашизмом.



По его словам, нынешним политическим деятелям, которые находятся в руководстве Польши, “хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории”. Владимир Джабаров указал на то, что российской стороной могут быть введены санкционные меры в отношении политиков, которые поощряют снос памятников советским воинам. Он добавил, что в случае введения экономических санкций, необходимо подробно проанализировать все шаги, “чтобы не навредить себе”.



По его словам, нынешним политическим деятелям, которые находятся в руководстве Польши, “хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории”. Владимир Джабаров указал на то, что российской стороной могут быть введены санкционные меры в отношении политиков, которые поощряют снос памятников советским воинам. Он добавил, что в случае введения экономических санкций, необходимо подробно проанализировать все шаги, “чтобы не навредить себе”.

Ранее властями Республики Польша было сделано заявление о том, что они планируют снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы в текущем месяце. Памятник был обнесён забором, однако работы по его сносу ещё не начались. Местные жители в основном негативно отзываются о планах относительно сноса памятника.





Памятник Благодарности Красной армии был возведён на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт осенью 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев эксгумировали и перезахоронили на мемориальном кладбище, которое расположено на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, а сам памятник был перенесён вглубь главной аллеи парка.





Ранее в Республике Польша в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя были внесены поправки. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. Согласно данным Института национальной памяти Польши, он коснётся более чем четырёхсот памятников по всему государству. Более двухсот из них — это памятники солдатам Красной армии.





Напомним, 10 октября власти российского государства потребовали польской стороны найти и привлечь к ответственности виновных в осквернении советского воинского захоронения в польском городе Еленя-Гура. В российской внешнеполитическом ведомстве указали на то, что инцидент является не “единичной безобразной выходкой”, а результатом проводимого Польшей курса “в духе фальсификации истории”.





