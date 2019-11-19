ИА «Ореанда-Новости». В России сегодня, 19 ноября, был принят в 3 чтении законопроект, который частично разрешает демонстрации нацистской символики.

В будущем законе указано, что демонстрация символики разрешена только без привязки к пропаганде или оправданиям преступлений нацизма. Символику можно использовать в изобразительном искусстве, науке, литературе и в СМИ. Главное указание, чтобы демонстрация символики формировала негативное отношение к нацизму и его проявлению.

Административная ответственность за подобную демонстрацию атрибутики нацистов официальна отменена.