19.11.2019, 17:24
В России принят закон о разрешении демонстрации нацистской символики
ИА «Ореанда-Новости». В России сегодня, 19 ноября, был принят в 3 чтении законопроект, который частично разрешает демонстрации нацистской символики.
В будущем законе указано, что демонстрация символики разрешена только без привязки к пропаганде или оправданиям преступлений нацизма. Символику можно использовать в изобразительном искусстве, науке, литературе и в СМИ. Главное указание, чтобы демонстрация символики формировала негативное отношение к нацизму и его проявлению.
Административная ответственность за подобную демонстрацию атрибутики нацистов официальна отменена.
В будущем законе указано, что демонстрация символики разрешена только без привязки к пропаганде или оправданиям преступлений нацизма. Символику можно использовать в изобразительном искусстве, науке, литературе и в СМИ. Главное указание, чтобы демонстрация символики формировала негативное отношение к нацизму и его проявлению.
Административная ответственность за подобную демонстрацию атрибутики нацистов официальна отменена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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