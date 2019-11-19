В будущем законе указано, что демонстрация символики разрешена тольконацизма. Символику можно использовать в изобразительном искусстве, науке, литературе и в СМИ. Главное указание, чтобы демонстрация символикиАдминистративная ответственность за подобную демонстрацию атрибутики нацистов официальна отменена.