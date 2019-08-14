ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата сообщили, что в течение первых 6 месяцев 2019 года количество россиян, умерших от злокачественных онкологических новообразований, возросло на 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 149 384 человека.

Статистическое ведомство отметило при этом, что главной причиной смерти в стране по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. От них за полгода умерли 441 299 человек – это немного меньше, чем в 2018-м (снижение составило 0,7 %).

От вируса иммунодефицита в течение рассматриваемого периода умерли 9920 человек. Причиной смерти 381 человека стали грипп и ОРЗ.

В целом показатель смертности в России снизился на 3 %. За полгода в стране умерли 918 503 человека.