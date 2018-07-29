ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что 29 июля 2018 года в Москве проходит очередной организованный митинг против повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия. Митинг проходит на проспекте Сахарова.

По данным, предоставленным организацией «Белый счетчик» количество митингующих в 14:30 по московскому времени составило 4,3 тысячи человек. К 15:00 данная цифра увеличилась до 5,5 тысяч человек.

По официальным данным полиции, в акции участвует только 2,5 тысячи человек.

Сообщается, что в митинге принял участие известный широкой публике Алексей Навальный. Он представляет оппозиционную силу по отношению к Правительству Российской Федерации в вопросе принятия пенсионной реформы и призывает своих сторонников поучаствовать в акции протеста.

Ранее, 29 июля 2018 года акции протеста прошли в ряде крупных городов Российской Федерации. Организатором митинга в Москве выступил «левый фронт» во главе с Коммунистической партией Российской Федерации. Средства массовой информации утверждают, что в согласованном мероприятии приняло участие около 12 тысяч человек. По официальному заявлению главного управления МВД по Москве на улицы города вышло порядка 6,5 тысяч митингующих. Как заявили сами организаторы, в акциях протеста против повышения пенсионного возраста приняло участие более 100 тысяч человек по всей стране.

Крупное шествие прошло в Санкт-Петербурге возле Финляндского вокзала. В культурной столице 1,5 тысячи человек пришли с баннерами и лозунгами на площадь.

Напомним, что первая волна митингов захлестнула Россию еще в начале июля 2018 года. Крупномасштабные акции протеста прошли в таких городах, как Курган, Смоленск, Астрахань, Казань, Тыва, Ульяновск, Челябинск, Вологда и других.



Против повышения пенсионного возраста также активно выступают представители властей. Глава Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Магаданской области Сергей Носов уже открыто заявили об отказе в поддержки выдвинутой инициативы. Самым масштабным митингом начала июля была акция протеста в Омске, собравшая около 5 тысяч человек.

Стало известно, что протестующие требовали отставки действующего правительства и проведения общенародного референдума по вопросам пенсионной реформы. Основной целью является отмена повышения пенсионного возраста в российской Федерации. Данная инициатива была предложена в июне премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, а в июле в первом чтении Государственная Дума приняла общую концепцию законопроекта.