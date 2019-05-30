30.05.2019, 17:24
В России продукты подорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
ИА «Ореанда-Новости». В России с января по апрель рост цен на продукты питания составил 3,6%. При этом в ЕС за этот же период они подорожали на 1,1%, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в прошлом году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, что в Евросоюзе. По данным Росстата, больше всего дорожают этой весной овощи – на 24% (для сравнения, в ЕС – 4,6%).
Фрукты и хлебобулочные изделия также выросли в цене – на 4,6% и 3,7% соответственно. Кроме того, подорожала рыба, шоколад, конфеты, масла и жиры, сыр и яйца.
Отмечается, что в прошлом году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, что в Евросоюзе. По данным Росстата, больше всего дорожают этой весной овощи – на 24% (для сравнения, в ЕС – 4,6%).
Фрукты и хлебобулочные изделия также выросли в цене – на 4,6% и 3,7% соответственно. Кроме того, подорожала рыба, шоколад, конфеты, масла и жиры, сыр и яйца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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