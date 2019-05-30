Отмечается, что в прошлом году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, что в Евросоюзе. По данным Росстата, больше всего дорожают этой весной овощи – на 24% (для сравнения, в ЕС – 4,6%).Фрукты и хлебобулочные изделия также выросли в цене – на 4,6% и 3,7% соответственно. Кроме того, подорожала рыба, шоколад, конфеты, масла и жиры, сыр и яйца.