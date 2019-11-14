ИА «Ореанда-Новости». Акция «День пенсионной грамотности» проходит в России 14 ноября.

«День пенсионной грамотности» проводится уже девятый год. О его проведении сообщила пресс-служба ПФР РФ.

В рамках акции проходят мероприятия, которые призваны помочь повысить пенсионную и социальную грамотность среди старшеклассников и студентов. Организатором выступил Пенсионный фонд России.

Мероприятия пройдут во всех регионах страны. Студентам и ученикам старшей школы будут предложены тематические факультативные уроки. Во время мероприятий учащиеся узнают о пенсионных правах, правилах расчёта, условиях и процедуре назначения будущей пенсии, государственное обеспечение, стаж, белой зарплате и так далее.

Ранее опрос, проводившийся среди населения, показал, что у большинства россиян нет пенсионных накоплений. Многие граждане не готовы к тому, чтобы достойно выйти на отдых.