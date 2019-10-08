ИА «Ореанда-Новости». В Братске в кафе отравились 13 человек.

По сообщениям информационного агентства «Интерфакс», в Иркутской области зарегистрировано 13 случаев пищевого отравления. Все заболевшие ходили в одно кафе, после которого им стало плохо.

Шесть человек, включая двух детей, госпитализированы. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Деятельность кафе приостановлена. В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, в кафе выявили несколько нарушений. Одно из них – наличие испорченных продуктов. Это предположительно и является причиной массового отравления.

Для кафе это не первый случай отравления, уточнили в управлении Роспотребнадзора по региону.



