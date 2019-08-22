ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях возвращения России в G8. По словам украинского лидера, возвращение Крыма Украине, прекращение конфликта в Донбассе и освобождение украинских граждан, отбывающих наказание в России, станут «с» и вернуться в международный клуб.

Мария Захарова на своей странице в Facebook 22 августа указала на неточности в словах Зеленского. Так, страна не может «занять своё место в повестке дипломатии», так как дипломатия «является средством осуществления внешней политики государств». Под «нахождением в повестке» подразумевается обсуждение страны участниками форума, а «Россию «семёрка» обсуждает регулярно». Если же «под высокой дипломатией» подразумевались международные площадки, то в наивысшей из них — Совбезе ООН — Россия участвует, подчеркнула Захарова.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в Трампом предлагал ему пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Однако позднее Макрон заявил, что возвращение России возможно только после урегулирования ситуации на Украине — в противном случае «семерка» продемонстрирует слабость позиций.

Предположительно, глава Белого дома поднимет этот вопрос на саммите G7 во Франции 24–26 августа. Однако президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семёрки» в гости «в любое время».