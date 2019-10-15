ИА «Ореанда-Новости». В Мытищах завершилась прощальная церемония с Алексеем Леоновым.

Леонова отправили в «последний полёт».

Церемония проходила в ритуальном зале Федерального военного мемориального кладбища. На этом самом кладбище уже похоронены космонавты Виктор Горбатко и Алексей Губарев.

Проститься с Героем Советского Союза пришли все, кто имел и не имел отношение к космическим полётам: члены отряда космонавтов, близкие люди, друзья, работники космической отрасли и просто обычные граждане. Все выражали свои глубочайшие соболезнования семье.

Чтобы проводить космонавта в последний путь, на прощание приехала Валентина Терешкова (первая женщина-космонавт), единственный оставшийся в живых член первого отряда космонавтов Борис Волынов.

Кроме того, проститься пришёл Томас Стаффорд (американский астронавт), который подружился с Леоновым во время экспериментального полёта «Союз - Аполлон». Именно с этой совместной с США программы началось космическое сотрудничество стран.

Алексею Леонову на момент смерти было 86 лет. Он скончался 11 октября, после долгой болезни.

Церемония похорон пройдёт без журналистов. Об этом попросила семья Алексея Леонова.