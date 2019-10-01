В России проведут эксперимент «успокоительное наказание» для автолюбителей

ИА «Ореанда-Новости». В некоторых городах России проведут эксперимент под названием «успокоительное наказание» для нарушителей скоростного режима, по словам члена комитета по транспорту от «Единой России» Сергея Тен.

Первоначально этот метод начали использовать в Эстонии. Любителей нарушать скоростной режим больше не штрафуют. Сотрудники ГИБДД останавливают нарушителей и держать некоторое время на обочине. Так как многим автолюбителям легче заплатить штраф, чем опоздать, Правительство Эстонии решило вопрос «успокоительным наказанием».

Сергей Тен предложил провести подобный эксперимент на дорогах России выборочно в разных районах. В течение нескольких месяцев можно будет точно сказать о действенности выбранного наказания для нарушителей скоростного режима. На данный момент это только предложение, официального Законопроекта в Госдуму не поступало.

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