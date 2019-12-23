Результаты были опубликованы в пресс-релизе на официальном сайте исследовательской организации.Опрос показал, что только 34% россиян пытаются обходить блокировки интернет-ресурсов в интернете, а 44% даже не пробовали этого делать. Чаще всего дня выхода в интернет население России используют смартфоны (63%), реже всего используются планшеты (14%) и Smart TV (12%).Реже всего россияне используют приложения Facebook (12%) и Skype (11%).Исследовательская компания Mediascope провела опрос по заказу Министерства связи России.