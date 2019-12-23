23.12.2019, 19:38
В России провели опрос населения в отношении использования интернет-ресурсов
ИА «Ореанда-Новости». Работники Mediascope проведи опрос россиян в отношении использования интернет-ресурсов, гаджетов и обходов блокировок. Результаты были опубликованы в пресс-релизе на официальном сайте исследовательской организации.
Опрос показал, что только 34% россиян пытаются обходить блокировки интернет-ресурсов в интернете, а 44% даже не пробовали этого делать. Чаще всего дня выхода в интернет население России используют смартфоны (63%), реже всего используются планшеты (14%) и Smart TV (12%). Самыми часто используемыми программами являются WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте»: 69%, 53% и 51% соответственно. Реже всего россияне используют приложения Facebook (12%) и Skype (11%).
Исследовательская компания Mediascope провела опрос по заказу Министерства связи России.
Опрос показал, что только 34% россиян пытаются обходить блокировки интернет-ресурсов в интернете, а 44% даже не пробовали этого делать. Чаще всего дня выхода в интернет население России используют смартфоны (63%), реже всего используются планшеты (14%) и Smart TV (12%). Самыми часто используемыми программами являются WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте»: 69%, 53% и 51% соответственно. Реже всего россияне используют приложения Facebook (12%) и Skype (11%).
Исследовательская компания Mediascope провела опрос по заказу Министерства связи России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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