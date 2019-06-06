ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с постановлением правительства России перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, за незаконные изготовление, приобретение и сбыт которых лица подлежат ответственности по статье 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (санкции – до 8 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей), дополнен тремя наименованиями. Теперь к ним относятся противоэпилептическое средство «Прегабалин» (торговое название «Лирика»), опиоидный анальгетик «Тапентадол» и офтальмологический препарат «Тропикамид».

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выступила с предложением считать «Лирику» наркотиком ещё в 2016 году. По сведениям сотрудников ведомства, указанные в постановлении и некоторые другие средства начали становиться популярными начиная с 2013 года: объёмы их реализации увеличились более чем в 20 раз. Осенью 2015 года был издан приказ Минздрава России, в соответствии с которым некоторые из данных препаратов были внесены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.