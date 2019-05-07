Так, в список попали 28 заболеваний. В частности, речь идёт о гипертонии, гиперхолестеринемии, ишемической болезни сердца, а также состоянии после операций на сердце и сосудах. Кроме того, в перечень попали инфаркт и инсульт.Отмечается, что проходить обследование два-три раза в год должны и те, у кого есть заболевания лёгких, например, бронхиальная астма. В список также попали язва желудка и ряд заболеваний кишечно-желудочного тракта и почек. Кроме того, дополнительное обследование должны пройти и те, у кого наблюдается пограничное состояние перед диабетом.