18.11.2019, 15:24
В России рассказали о готовности поставлять оружие Ирану, но как только будут отменены санкции по отношению к этой стране
ИА «Ореанда-Новости» Дмитрием Шугаевым, возглавляющим ФСВТС России, заявлено что после того, как будут отменены санкции по отношению к Ирану, РФ готова начать поставки в эту страну оружия. Это заявление Шугаев сделал, находясь на выставке в Дубае.
По словам Шагаева, Иран могут заинтересовать поставки боевых кораблей, самолётов, вертолётов, авиадвигателей и береговых ракетных комплексов. Также Ирану, со слов Дмитрия Шугаева, могут понадобиться бронетанковая техника и подлодки.
Иран под санкциями ООН находится с середины 2000 годов После того, как Тегеран в 2015 году пошёл на сотрудничество по ядерной программе, некоторые ограничения были сняты.
По словам Шагаева, Иран могут заинтересовать поставки боевых кораблей, самолётов, вертолётов, авиадвигателей и береговых ракетных комплексов. Также Ирану, со слов Дмитрия Шугаева, могут понадобиться бронетанковая техника и подлодки.
Иран под санкциями ООН находится с середины 2000 годов После того, как Тегеран в 2015 году пошёл на сотрудничество по ядерной программе, некоторые ограничения были сняты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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