По словам Шагаева, Иран могут заинтересовать поставки боевых кораблей, самолётов, вертолётов, авиадвигателей и береговых ракетных комплексов. Также Ирану, со слов Дмитрия Шугаева, могут понадобиться бронетанковая техника и подлодки.Иран под санкциями ООН находится с середины 2000 годов После того, как Тегеран в 2015 году пошёл на сотрудничество по ядерной программе, некоторые ограничения были сняты.