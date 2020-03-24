ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ сообщили о том, что крупнейшая в России группа хакеров была разоблачена.

Из пресс-релиза службы следует, что в группу входило более 30 хакеров. Они были задержаны за продажу краденных карт через 90 интернет-магазинов. Задержания прошли по всей России и затронули 11 субъектов, среди которых Крым, Северная Осетия, Московская, Ленинградская, Калужская, Псковская, Самарская и Тамбовская области, а также Москва, Петербург и Севастополь.

Отмечается, что кредитные карты и расчётные счета принадлежали не только российским, но и зарубежным финансовым учреждениям. Мошенники взламывали учётные записи пользователей интернета и получали полный доступ к их данным.