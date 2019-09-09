ИА «Ореанда-Новости» Генеральный конструктор Объединённой двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил журналистам, что на предприятии разработана линейка двигателей для судов российского Военно-морского флота, которые заменят моторы, которые ранее поставлялись с Украины.

Трудности с поставками силовых установок с Украины начались в 2014 году, когда президент Пётр Порошенко запретил предприятиям оборонно-промышленного комплекса сотрудничать с компаниями из России. Помимо этого были полностью запрещены поставки оборонной продукции на территорию РФ. Российские предприятия в связи с этим были вынуждены остановить строительство фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов».