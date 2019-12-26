острые сердечно-сосудистые заболевания. По рецептурному бланку со специальной пометкой россияне смогут получить медикаменты бесплатно. При этом аптеки буду получать компенсации за выданные препараты. Каждая аптечная сеть сможет получить до 10 миллиардов рублей по пилотному проекту.





острым сердечно-сосудистым заболеваниям относятся нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и аналогичные перенесённые заболевания. Стоит отметить, что в рецептурном бланке будет указано только название медикамента в соответствии со международном списком непатентованных наименований, а бренд сможет выбрать сам пациент. Если стоимость лекарственного препарата выбранного бренда превысит разрешённую максимальную стоимость, то россиянину придётся доплатить разницу.

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