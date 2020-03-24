ИА «Ореанда-Новости». Мишустин поручил разработать схему ускоренного развёртывания лабораторий для тестов на коронавирус. Меры должны принять Роспотребндзор и власти столицы и регионов России.

Премьер-министр страны заявил, что данные лаборатории необходимы населению для того, чтобы в случае необходимости проводить тест-исследования населения на наличие коронавируса.

Также было поручено принять меры, которые должны обеспечить незамедлительное информирование населения о результатах тестов, проведённых на базе ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор». Срок исполнения поручений – 24 марта.

Минздрав России и Роспотребнадзор должны подготовить и утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о коронавирусе.





