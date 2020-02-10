ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин разрешил культивирование конопли и снотворного мака в промышленных, медицинских и ветеринарных целях, пишет ТАСС.



Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.



В документе сказано, что в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного «с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ». Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%.



Напомним, в России с 2007 года действовал запрет на выращивание этих растений. Сейчас он отменён.