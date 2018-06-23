ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Так, город в Свердловской области Ревда устраивает масштабные гуляния: футбольные поединки, фестиваль красок, семейные концерты, игры и активности, стрельба из лазерных винтовок друг против друга, фестиваль автозвука, церемония награждения молодых деятелей. В программе даже сообщат, где можно будет безвозмездно сделать тест на ВИЧ.

Во Владивостоке праздник уже в самом разгаре. На набережной Спортивной гавани представлены фотовыставки и выставки уличной моды, подзаряжаются энергией гости в секции питания, а продолжают свое развлечение в зоне с настольными играми и выступлениями стендаперов. Особенное внимание уделяется фотопроекту - обмену фотографиями. Творцы вывешивают свои снимки на веревки и, как говорят очевидцы, они даже прогибаются под тяжестью - настолько активное участие осуществляется людьми.

В Хабаровске празднование затянется даже на 2 дня - оба выходных будут посвящены молодежи. В программе - ярмарки для семей, гулянья, розыгрыши с подарками. В субботу уже проходят бесплатные тренировки по растяжке и фитнесу, а в воскресенье желающие смогут посетить мастер-класс по резинкам для волос. Также 24 числа хабаровчане будут любоваться серьезной выставкой о жизни в сложных природных условиях. Оба дня жители города посетят любимый всей Россией фестиваль красок, вход - бесплатный.

В большинстве остальных городов, включая Москву и Санкт-Петербург, красный день календаря также перенесли со среды на эти выходные.

Напомним, что изначально «День советской молодежи» отмечался каждое последнее воскресенье июня. Позже первым российским президентом были внесены правки, и теперь официальным днем празднования считается 27 июня, но во многих городах торжества проводятся по-прежнему в последние выходные первого летнего месяца.

Международный День молодежи пройдет 12 августа во всем мире, таково было решение ООН еще в 1999 году. Первый раз он праздновался в 2000 году.