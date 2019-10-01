ИА «Ореанда-Новости». В России поднимется уровень зарплаты работников бюджетной сферы.

В марте этого года было принято решение в соответствии с которым с 1 октября зарплаты работников бюджетной сферы вырастут в среднем на 4,3%. Повышение коснется около двух миллионов бюджетников: работников государственных структур, федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданских работников в воинских частях.На столько же вырастет денежное довольствие военнослужащих и судей. На реализацию повышения зарплат из бюджета страны выделят около 9,1 миллиарда рублей.Кроме того, изменится размер пенсий у военных пенсионеров.Прибавка к их пенсии составит 6,3% и затронет почти 2,6 миллиона российских граждан. Выплаты повысятся у работников силовых структур и военнослужащих, которые на данный момент являются пенсионерами. Это бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН.На индексацию в федеральном бюджете уже заложено 3,7 миллиарда рублей. В 2020 году военные пенсии также планируется увеличить на 3,8, однако данный проект ещё на стадии обсуждения.