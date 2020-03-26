26.03.2020, 07:55
В России сделали предупреждение о возвращении в XIX век
ИА «Ореанда-Новости». По уровню потребительского рынка РФ может вернуться к показателям XIX века или начала прошлого века, заявлено ритейлерами в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает РБК.
В документе говорится, что, в связи с распространением коронавируса, падение трафика сегмента и оборотов отрасли составило пятьдесят-восемьдесят процентов.
По мнению участников рынка, необходимо "поставить на паузу" сегмент потребительского рынка, кроме торговли продуктами. В частности, ими выдвинуто предложение об отмене обязанности по уплате налогов.
Кроме того, ритейлеры предлагают убрать сезонные ограничения для въезда грузового транспорта и осуществить ограничение максимальной ставки кредитования.
В документе говорится, что, в связи с распространением коронавируса, падение трафика сегмента и оборотов отрасли составило пятьдесят-восемьдесят процентов.
По мнению участников рынка, необходимо "поставить на паузу" сегмент потребительского рынка, кроме торговли продуктами. В частности, ими выдвинуто предложение об отмене обязанности по уплате налогов.
Кроме того, ритейлеры предлагают убрать сезонные ограничения для въезда грузового транспорта и осуществить ограничение максимальной ставки кредитования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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