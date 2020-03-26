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В документе говорится, что, в связи с распространением коронавируса, падение трафика сегмента и оборотов отрасли составило пятьдесят-восемьдесят процентов.Кроме того, ритейлеры предлагают убрать сезонные ограничения для въезда грузового транспорта и осуществить ограничение максимальной ставки кредитования.