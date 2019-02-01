ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект, согласно которому за неисполнение обязанностей по воинскому учёту полагается штраф, десятикратно увеличенный по сравнению с существующим. Об этом сообщает РИА «Новости», цитируя заявление Андрея Красова, первого замглавы комитета ГД по обороне.

Андрей Красов заявил, что «уклонистов» (молодых людей, которые не встали на воинский учёт) необходимо штрафовать, и этот штраф вырастет в десять раз. Кроме того, депутат указал, что «уклонистов» на сегодня большое количество: например, в 2017 году военкоматы не смогли оповестить около 150 тысяч россиян призывного возраста.

Инициатива повышения штрафа принадлежит именно первому зампреду комитета по обороне. В пояснительной записке указано, что в законодательстве появились изменения, согласно которым призывники обязаны самостоятельно являться в военкоматы. Госдума немного ранее принимала закон, по которому граждане обязаны встать на воинский учёт по месту проживания. Андрей Красов заявил, что нужно расширять полномочия должностных лиц военкоматов.

Размер штрафа за неявку, установленного в 2007 году, по словам депутата, «несоизмерим» с уклонением и не способствует «законопослушному поведению» молодых людей. Прежде штраф составлял 100 - 500 рублей, но сейчас предлагается взимать с нарушителей 1000 - 5000 рублей. Санкции грозят и тем, кто отказывается от дополнительного медобследования (назначает военная комиссия), теряет или умышленно портит документы воинского учёта, не оповещает о смене места жительства либо об изменении личных данных. Для борьбы с «уклонистами» предлагается использовать административное расследование.

Если Госдума примет документ, он вступит в силу 1 января 2020 года.