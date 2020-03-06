ИА «Ореанда-Новости» . Российская Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в законодательный акт, регулирующий негосударственные бюджетные фонды РФ.

Согласно внесённым на рассмотрение поправкам, благодаря договору о необязательном пенсионном страховании, женщины России смогут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, в мужчины в 60 лет. Раньше указанного возраста на пенсию смогут выйти граждане, которые относятся льготным категориям. Среди таких были обозначены учителя, инвалиды всех групп, многодетные родители, и жители северной части государства.

Также уточняется, что у россиян остаётся возможность выйти на пенсию позже положенного срока с согласия самого гражданина и работодателя. Для этого возраст женщин должен быть не более 60 лет, в мужчин – 65 лет.