29.05.2019, 17:33
В России снизилось число детей-отказников
ИА «Ореанда-Новости» За последние несколько лет число детей-отказников в России снизилось в два раза. Об этом рассказала директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт Общественного Народного Фронта Александра Марова.
Согласно статистике, ежегодно в российских роддомах оставляют менее трёх тысяч детей, что почти в два раза меньше, чем ещё два-три года назад. При этом, как отметила Марова, официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведётся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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