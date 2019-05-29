Об этом рассказала директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт Общественного Народного Фронта Александра Марова.

Согласно статистике, ежегодно в российских роддомах оставляют менее трёх тысяч детей, что почти в два раза меньше, чем ещё два-три года назад. При этом, как отметила Марова, официальная статистика оставления детей в общественных местах не ведётся.