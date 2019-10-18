18.10.2019, 16:47
В России снова вырос рейтинг доверия Путину
ИА «Ореанда-Новости». Рейтинг российского президента Владимира Путина вырос с 71,4% до 73,3%, пишет «МК» со ссылкой на опрос, проведённый ВЦИОМ.
В сообщении ВЦИОМ сказано, что фиксируется годовой тренд на улучшение показателей. Отрицательно о доверии к российскому лидеру ответили 23% респондентов.
При этом показатель одобрения деятельности президента во вторую неделю октября составил 66,5%.
В сообщении ВЦИОМ сказано, что фиксируется годовой тренд на улучшение показателей. Отрицательно о доверии к российскому лидеру ответили 23% респондентов.
При этом показатель одобрения деятельности президента во вторую неделю октября составил 66,5%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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