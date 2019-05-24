24.05.2019, 17:23
В России создали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа
ИА «Ореанда-Новости». Представлен новый двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа «Горец-ССН», сообщают РИА Новости.
В автомобиле есть два отсека: один для военных, а один – для того, чтобы перевозить личгые вещи бойцов. Бронеавтомобиль оснастили противоминной защитой, а броня способна выдержать попадание из крупнокалиберного пулемёта «Корд». На машину можно установить пулемёт или гранатомёт.
В ближайшее время начнутся испытания нового «Горца-ССН».
В автомобиле есть два отсека: один для военных, а один – для того, чтобы перевозить личгые вещи бойцов. Бронеавтомобиль оснастили противоминной защитой, а броня способна выдержать попадание из крупнокалиберного пулемёта «Корд». На машину можно установить пулемёт или гранатомёт.
В ближайшее время начнутся испытания нового «Горца-ССН».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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