В автомобиле есть два отсека: один для военных, а один – для того, чтобы перевозить личгые вещи бойцов. Бронеавтомобиль оснастили противоминной защитой, а броня способна выдержать попадание из крупнокалиберного пулемёта «Корд». На машину можно установить пулемёт или гранатомёт.В ближайшее время начнутся испытания нового «Горца-ССН».