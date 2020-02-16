16.02.2020, 08:44
В России спрогнозировали раннюю весну
ИА «Ореанда-Новости». Роман Вильфанд, работающий на должности научного руководителя Гидрометцентра, спрогнозировал раннее появление первых весенних признаков в европейской части России. Его высказывание передает ТАСС.
Вильфандом сказано, что синоптическая весна настаёт в двадцатых числах марта, однако в нынешнем году весна наступит раньше в связи с аномально теплой зимой.
По словам специалиста, водоёмы не имеют толстую корку льда, а покров из снега не успел полностью сформироваться, вследствие этого вскоре наступит потепление.
Вильфандом сказано, что синоптическая весна настаёт в двадцатых числах марта, однако в нынешнем году весна наступит раньше в связи с аномально теплой зимой.
По словам специалиста, водоёмы не имеют толстую корку льда, а покров из снега не успел полностью сформироваться, вследствие этого вскоре наступит потепление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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