Вильфандом сказано, что синоптическая весна настаёт в двадцатых числах марта, однако в нынешнем году весна наступит раньше в связи с аномально теплой зимой.По словам специалиста, водоёмы не имеют толстую корку льда, а покров из снега не успел полностью сформироваться, вследствие этого вскоре наступит потепление.