ИА «Ореанда-Новости». Директор автосервиса Porsche-car Юрий Димитров заявил, что в России вырастет спрос на вторичные автомобили. Слова Димитрова передают «Известия».

По словам эксперта, в течение этого года в стране упадёт интерес к новым автомобилям. К концу года спрос может упасть на 12-15% от предыдущего года. Это повлияет на вторичный рынок автомобилей, где ожидается рост спроса.

Димитров рассказал, что сейчас часть автолюбителей постараются купить новые машины по старым ценам. Новые партии, которые поступили в дилерские центы уже после ослабления рубля, не будут пользоваться спросом.

Некоторые автовладельцы предпочтут вложить свои средства в ремонт авто, так как это дешевле, чем покупать поддержанную или новую машину, подчеркнул Димитров.