ИА «Ореанда-Новости». В ФАС заявили, что подорожание бензина в этом году будет ниже инфляции. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он отметил, что при инфляции в 1% с 1 января этого года бензин и нефтепродукты в среднем выросли на 0,2%.

Артемьев подчеркнул, что рост ниже инфляции в этом году обеспечен правительством России.

Также в ФАС заявили об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России и отметили, что к 5 апреля в стране должен исчезнуть недостаток защитных масок.

Ранее Президент России обратил внимание на рост цен на бензин за год на 10,44%, хотя в то же время стоимость нефти упала почти вдвое. Он призвал проконтролировать данный вопрос.

