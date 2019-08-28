ИА «Ореанда-Новости» Ситуация с браками и разводами в стране на сегодняшний день такая же, как в начале девяностых. Данную статистику приводит Росстат.

Согласно результатам исследования, число заключенных браков и разводов в России впервые откатилось к минимуму 1990 года.

Примечательно, что официально регистрируют свои отношения чаще люди зрелого возраста. Ранее наблюдалась обратная тенденция – в ЗАГС шли в основном молодые. Все больше россиян предпочитают вообще не ставить штамп в паспорте.

Как считают эксперты, на такое положение дел влияют рост цен на недвижимость. Существенную роль играет наличие ипотеки.