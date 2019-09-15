Такие сведения предоставил Росстат.

Федеральная служба государственной статистики (или Росстат) недавно опубликовала сообщение, в котором говорилось о том, что численность людей старше ста лет в Российской Федерации возросла. Так, в 2009 году служба статистики зафиксировала свыше семи с половиной тысяч таких людей. Спустя десять лет людей, которые перешагнули столетний рубеж, стало уже двадцать с половиной тысяч. Таким образом, этот показатель вырос на двести семьдесят процентов.

Что касается гендерного различия, то Росстат приводит следующие цифры. Мужчин, по состоянию на 1 января текущего года, зафиксировано около шести тысяч человек. Женщин, возраст которых перешагнул отметку в сто лет, стало гораздо больше – свыше четырнадцати с половиной тысяч человек. Таким образом, численность женщин превышает численность мужчин практически в два раза. Для сравнения сотрудники Федеральной службы государственной статистики приводят показатели десятилетней давности. В 2009 году мужчин зафиксировано около одной тысячи двухсот человек, а женщин – около шести с половиной тысяч. На одного мужчину тогда приходилось примерно по пять женщин.

Стоит также отметить, что на территории Российской Федерации действует национальный проект под названием «Демография». Одним из его запланированных показателей стало увеличение средней продолжительности жизни граждан России. По прогнозам инициаторов проекта, к 2024 году она будет составлять семьдесят восемь лет.