ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными Росстата, в течение последнего десятилетия количество российских граждан, доживших до 100-летнего возраста, возросло в 2,5 раза. В 2009 году их было 7718 человек, в начале 2019-го – уже 20 582. В то же время в Японии, численность населения которой сопоставима с российской, число людей, перешагнувших за 100-летний рубеж, достигло 70 тысяч.

Среди российских долгожителей гораздо больше женщин (14 687), чем мужчин (5895).

В соответствии с нацпроектом «Демография», который начал действовать в текущем году, к 2024 году средняя продолжительность жизни граждан России должна возрасти до 78 лет. В 2018 году Минздрав оценивал данный показатель в 72,9 года, и данный уровень является историческим максимумом.