21.10.2019, 20:24
В России станет возможно раньше выйти на пенсию
ИА «Ореанда-Новости». В России планируют ввести возможность досрочного выхода на пенсию для предпенсионеров, сообщает издательство «РИА.Новости».
В переходный период предпенсионерам разрешат выйти на пенсию до предельного пенсионного возраста при отсутствии возможности официального трудоустройства и прохождении специальной процедуры подтверждения через центры занятости. Если после проверки специалистами биржи труда будет выявлено, что работодатель уволил человека с нарушением законодательства, то предпенсионер будет восстановлен в должности. Если увольнение происходило в соответствии с Трудовым кодексом и человек не может официально трудоустроиться, то можно будет досрочно выйти на пенсию.
Также в России стартовала новая программа переобучения для предпенсионеров. Пробной период федеральной социальной программы «Старшее поколение» будет составлять 5 лет. В дальнейшем её планируют продливать и в последующие годы.
В переходный период предпенсионерам разрешат выйти на пенсию до предельного пенсионного возраста при отсутствии возможности официального трудоустройства и прохождении специальной процедуры подтверждения через центры занятости. Если после проверки специалистами биржи труда будет выявлено, что работодатель уволил человека с нарушением законодательства, то предпенсионер будет восстановлен в должности. Если увольнение происходило в соответствии с Трудовым кодексом и человек не может официально трудоустроиться, то можно будет досрочно выйти на пенсию.
Также в России стартовала новая программа переобучения для предпенсионеров. Пробной период федеральной социальной программы «Старшее поколение» будет составлять 5 лет. В дальнейшем её планируют продливать и в последующие годы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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