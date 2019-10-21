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В переходный период предпенсионерам разрешат выйти на пенсию до предельного пенсионного возрастачерез центры занятости. Если после проверки специалистами биржи труда будет выявлено, что работодатель уволил человека с нарушением законодательства, то предпенсионер будет восстановлен в должности. Если увольнение происходило в соответствии с Трудовым кодексом и человек не может официально трудоустроиться, то можно будет досрочно выйти на пенсию.Также в России стартовала новая программа переобучения для предпенсионеров. Пробной период федеральной социальной программы «Старшее поколение» будет составлять 5 лет. В дальнейшемпланируют продливать и в последующие годы.