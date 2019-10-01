Отмечается, что под призыв не попадают педагогические работники: они призываются только раз в год – с 1 мая по 15 июля, пишет «МК». Подчёркивается, что те молодые люди, которые живут в сельской местности и заняты на уборочных работах, всё равно будут призываться в текущий период.В Генштабе Вооружённых сил страны рассказали, что в этот призыв планируется призвать в армию 132 тысячи новобранцев. Это на три тысячи человек меньше, чем было весной.