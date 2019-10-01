01.10.2019, 10:41
В России стартовал осенний призыв
ИА «Ореанда-Новости». С октября в России начинается осенний призыв в армию. Закончится он только в конце года – 31 декабря.
Отмечается, что под призыв не попадают педагогические работники: они призываются только раз в год – с 1 мая по 15 июля, пишет «МК». Подчёркивается, что те молодые люди, которые живут в сельской местности и заняты на уборочных работах, всё равно будут призываться в текущий период.
В Генштабе Вооружённых сил страны рассказали, что в этот призыв планируется призвать в армию 132 тысячи новобранцев. Это на три тысячи человек меньше, чем было весной.
Отмечается, что под призыв не попадают педагогические работники: они призываются только раз в год – с 1 мая по 15 июля, пишет «МК». Подчёркивается, что те молодые люди, которые живут в сельской местности и заняты на уборочных работах, всё равно будут призываться в текущий период.
В Генштабе Вооружённых сил страны рассказали, что в этот призыв планируется призвать в армию 132 тысячи новобранцев. Это на три тысячи человек меньше, чем было весной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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