ИА «Ореанда-Новости». В России стартовала «книжная забастовка» против приговора по делу «Сети».



Некоторые книниготорговцы по всей России объявили протест с понедельника, 17 февраля. В аккаунтах книжных магазинов говорится, что они не могут молчать из-за несправедливости. Книготорговцы отметили, что фигуранты дела «Сети» ни в чём не виноваты. Они просто выражали личное мнение. Поэтому сотрудники книжных магазинов с профессиональной точки зрения, не могут никак не отреагировать на желание власти наказать людей, которые не совершали никакого насилия, на 18 лет тюрьмы.



О забастовке официально объявили по 2 книжных магазина в Москве и Санкт-Петербурге и по 1 магазину в Екатеринбурге, Красноярске, Перьми, Туле и Краснодаре. Все книготорговцы принесли свои извинения потенциальным покупателям за причинённые неудобства.