. Суд города Невьянска Свердловской области провёл заседание в формате онлайн через популярный среди россиян мессенджер WhatsApp.Так же дистанционно судья вынес решение о приостановлении на 45-дневный срок действия кафе местного предпринимателя, которое продолжало свою работу, несмотря на объявленный карантин.