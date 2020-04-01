01.04.2020, 11:00
В России суд впервые рассмотрел дело с помощью WhatsApp
ИА «Ореанда-Новости». Суд города Невьянска Свердловской области провёл заседание в формате онлайн через популярный среди россиян мессенджер WhatsApp. Ранее Верховный суд обязал ограничить рассмотрение дел и уменьшить количество посетителей в суды из-за пандемии COVID-19.
Так же дистанционно судья вынес решение о приостановлении на 45-дневный срок действия кафе местного предпринимателя, которое продолжало свою работу, несмотря на объявленный карантин.
Так же дистанционно судья вынес решение о приостановлении на 45-дневный срок действия кафе местного предпринимателя, которое продолжало свою работу, несмотря на объявленный карантин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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