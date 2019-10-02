ИА «Ореанда-Новости». Рост количества случаев интернет-травли заметили российские эксперты.

С начала года было зафиксировано 423 случаев кибертравли. Такое число зафиксировали специалисты центра мониторинга «Безопасность 2.0». По сравнению с результатами 2018 года, количество эпизодов выросло в более чем в три раза.

Травля в интернете остаётся одной из самых острых проблем информационных сетей. Большинство случаев таких угроз получает широкий резонанс в социальных сетях, однако это не помогает уберечь будущих жертв от травли.

Эта проблема, как и многие другие, имеет региональный окрас. Кибербуллинг наиболее распространен в Москве и Московской области, Астраханской, Кемеровской, Ленинградской и некоторых других областях.